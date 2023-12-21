بالفيديو- بعد طول إنتظار .. عمرو دياب يغني "المعنويات مرتفعة" في حفله اليوم

ميرنا وليد - بيروت - يحيي الفنان المصري عمرو دياب حفلاً غنائياً ضخماً في هذه الأثناء على مسرح أحدى الجامعات المصرية الخاصة، وسط حضور وترحيب كبير من الجمهور المتواجد منذ ساعات لحضوره، وغنى عمرو دياب العديد من اغانيه الشهيرة، ومنها راجع، تملي معاك وغيرها من الأغاني الجديدة والقديمة، وفاجئ عمرو دياب الجمهور بغنائه أغنية "المعنويات مرتفعة" المنتظرة منذ أشهر ولاقت الأغنية حماس الجمهور.



وفي الساعات الماضية، شوّق عمرو متابعيه لألبومه الجديد " مكانك " عن طريق طرح البرومو الترويجي الخاص به والذي كشف عن تضمنه أغنية بعنوان "حبيبي"، وعقب ساعات قليلة من طرحه تصدّر اسم الألبوم الترند، حيث أعرب عدد كبير من محبيه عن تشوقهم لسماع الأغنيات التي يطرحها نجمهم المفضل جملة واحدة.

