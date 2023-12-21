ياسمين صبري في العرض الخاص لفيلمها أبو نسب

ميرنا وليد - بيروت - حضرت الممثلة ياسمين صبري، العرض الخاص لأحدث أفلامها "أبو نسب" بإحدى سينمات مصر .

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي و عدد آخر من الممثلين، و من تأليف أيمن وتار و إخراج رامي إمام.

ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري و محمد إمام ، بعدما قدما سويًا فيلمي "جحيم في الهند" عام 2016 و "ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً، و كان البرومو الدعائي قد طرح منذ أيام استعداداً لعرضه.



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