شكرا لقرائتكم خبر عن نشوى مصطفى وخالد النبوي.. عشرة طويلة و5 أعمال جمعتهما معا قبل إمبراطورية ميم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الفنانة نشوى مصطفى للمشاركة في دراما رمضان المقبل 2024، وذلك للمرة الأولى عقب غياب عن المشاركة بهذا الموسم بعدما أعلنت أنها كانت تعتذر فى كل مرة ترى فيها الدور غير مناسب لها، مفضلة أن تكون المشاركة عبر الدور المناسب، وهو ما حصل عبر مسلسل "إمبراطورية ميم" التي انضمت إليه مع الفنان خالد النبوى.

نشوى مصطفى ومن خلال حسابها على موقع فيس بوك أكدت أن هذا العمل سيكون السادس الذى يجمعها مع خالد النبوى، مؤكدة أن أول أعمالهما سوياً كانت مسرحية لم يتم تسجيلها للأسف، على حد قولها، وكانت تحمل اسم "البحر بيضحك ليه".

وكانت آخر أعمال نشوى مصطفى فى الدراما التليفزيونية مسلسل "أنا وبابا وماما" وعرض فى عام 2014 وشارك فى بطولته كل من بيومى فؤاد ولقاء سويدان، وإخراج مايكل بيوح.

لكن الذى لا يعرفه الكثيرون أن الرواية الأصلية باسم "إمبراطورية ميم" كان بطلها رجل، والراوية كانت فى 15 صفحة كتبها إحسان عبد القدوس عن أب يتمرد أولاده عليه ويرغبون فى عمل انتخابات واختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب ويفاجأ أنهم اختاروه حاكما للبيت، دليل على حبهم له.

كان آخر أعمال خالد النبوى مسلسل "رسالة الإمام" بطولة أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي أبرزهم السوريين خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر.