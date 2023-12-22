فرح يوسف تلتقي القنصل السوري في دبي-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - التقت الفنانة السورية فرح يوسف بالقنصل السوري في الإمارات العربية المتحدة والتقطت صورة وثقت فيها هذا اللقاء كما أرفقتها بتعليق شرحت فيه هدف الزيارة وكتبت :"تشرّفت جداً اليوم بلقاء السيد الدكتور زياد زهر الدين قنصل الجمهورية العربية السورية في دبي و معاونيه الأكارم وكان لقاءً مميزاً و مثمراً و انشاءالله وبتوفيقه نعمل معاً ونتعاون في خدمة وطننا الحبيب و أهلنا الكرام".



إشارة إلى أن فرح يوسف كانت عبّرت مؤخراً عن سخطها من حملة السخرية التي طالتها بسبب صبغ شعرها باللون البرتقالي وشاركت صورة أخرى بدت فيها بلون شعر كستنائي وعلقت عليها :"للناس اللي عم تسأل انو شو عاملة بحالي و ليش متغيرة و كتير اسئلة من هالنوع بحب قلن انو انا متل ما انا .. ماتغيرت ، بس بحب غيّر لوكات وساوي قصص جديدة و جرّبها وهاد شكلي الطبيعي بدون اي ستايلات غريبة .. منيح هيك ولا لسا رح تضلو تتنمرو عليي؟".

