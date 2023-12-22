فايز المالكي يعلق على مقاطع فيديو المشاهير ويصف تصريحاتهم بهياط فاضي -فيديو

أعرب الممثل السعودي فايز المالكي عن رأيه في مقاطع الفيديو التي ينشرها المشاهير ويعلنون فيها عن قيمة ثرواتهم التي تتجاوز المئة مليون ريال.

وجاءت تعليقات المالكي في مقطع فيديو تم تداوله عبر المنصات الاجتماعية، حيث قال: “هذه هبة جديدة، كل واحد يطلع يقول أنا عندي 20 مليون و 300 مليون و 500 مليون، هذا هياط فاضي”. وأضاف المالكي قائلاً: “إذا جاءت الضرائب وطلبت منهم أن يثبتوا صحة تصريحاتهم ويقدموا الوثائق المناسبة، فليفعلوا، وإلا فهذه تصريحات لا مصداقية لها”.

وشدد المالكي على وجود أشخاص محتاجين ومعانين، حيث قال: “هناك أشخاص في وضع اقتصادي صعب ومحتاجون، وهناك من يقوم بالعمل لساعات طويلة لتأمين معيشة أسرهم”. وأكد المالكي أن جميع تلك التصريحات تفتقر إلى المصداقية، واصفًا إياها بأنها “كذبة”، وحث المشاهير على تقديم الدلائل التي تثبت صحة تصريحاتهم، وإلا فإنها تعتبر “احتيالًا”.