بإطلالة كلاسيكية.. المخرج عمرو سلامة وزوجته في ختام الجونة السينمائي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

أطل المخرج عمرو سلامة بإطلالة كلاسيكه باللون الأسود، وذلك خلال ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الـ6.

وارتدى المخرج عمرو سلامة بدلة سوداء، ونسق أسفلها قميص أبيض، وربطة عنق.

وارتدت زوجة المخرج عمرو سلامة فستاناً باللون الأسود، ونسقت معه كلاتش باللون الفضي.

واعتمدت مكياج بسيط بدرجات النود الهادئ.

واختارت أن تترك شعرها المموج منسدلا على الأكتاف.

وعلى غير العادة؛ استبدل المهرجان السجادة الحمراء التي كانت مخصصة لاستقبال النجوم والضيوف، بسجادة بلون الرمال.

يذكر أن مهرجان الجونة تأسس عام 2017، ويهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال الفن في الشرق الأوسط.