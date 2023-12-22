بإطلالة ناعمة … ندى موسى في ختام مهرجان الجونة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:



ظهرت الفنانة ندى موسى بإطلالة أنيقة وناعمة في فعاليات ختام مهرجان الجونة في دورته السادسة.

ارتدت جمبسوت باللون الأسود، بفتحة من الصدر على شكل V، ونسقت مع الإطلالة كلاتش باللون الأسود.

واعتمدت على مكياجًا بدرجات النيود، وتسريحة شعر ملموم، مع مجوهرات ماسية تمثلت في خاتم وأقراط.

وعلى غير العادة؛ استبدل المهرجان السجادة الحمراء التي كانت مخصصة لاستقبال النجوم والضيوف، بسجادة بلون الرمال.



يذكر أن مهرجان الجونة تأسس عام 2017، ويهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال الفن في الشرق الأوسط.