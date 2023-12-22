بالصور- شاهد النجوم "الكابلز" في حفل ختام الجونة السينمائي



محمد اسماعيل - القاهرة - شهد حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة هذا العام والذي يقام مساء الخميس 21 ديسمبر في مدينة الجونة بحضور عدد كبير من النجوم وصناع السينما حول العالم تحت شعار "سينما من أجل الإنسانية".

توافد النجوم على السجادة الرملية والتي استخدمت بديلًا عن السجادة الحمراء تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، وكان في مقدمتهم المهندس سميح ساويرس مؤسس مدينة الجونة، ورئيس مجلس إدارة المهرجان، المهندس نجيب ساويرس، عمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي، مدير المهرجان انتشال التميمي، والمدير الفني للمهرجان ماريان خوري.

وجاء من أبرز "الكابلز" المخرج عمرو سلامة الذي حضر برفقة زوجته، والفنان محمود حجازي الذي حضر مع زوجته في أول ظهور منذ إعلان زواجهما، وعمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة والذي احتفل بنجاح الدورة السادسة بصحبة زوجته.

وشهد حفل الختام كلمة للمهندس نجيب ساويرس والذي أكد خلالها عن صعوبة هذه الدورة الاستثنائية في تاريخ المهرجان وأن لا يمكن أن يشكك أحد في نوايا صناعه وتعاطفنا مع الشعب الفلسطيني فهذه الدورة مهداه لهم.

ومن مفاجآت حفل الختام حضور الممثل الأمريكي تيريس جيبسون وظهر على المسرح لتسليم جائزة نجمة الجونة الخضراء مرتديًا يرتدي جلباب باللون الأحمر وعبر عن سعادته بالتواجد في مدينة الجونة ووجه الشكر للمهندس سميح ساويرس والمهندس نجيب ساويرس على الاستضافة.

مهرجان الجونة السينمائي انطلقت فعالياته مساء الخميس الماضي يوم ١٤ ديسمبر الجاري، وشهد على مدار الأيام الماضية عرض عدد من الأفلام التي تتناول القضية الفلسطينية، بينها: باب الشمس، الأستاذ.

كما ضم برنامج الأفلام عدد كبير من الأعمال، مثل: من عبدول إلى ليلى، المعزة، آل شنب، بوابة هوليوود، إلى جانب جلسات الحوار والنقاش مع صناع السينما والنجوم، مثل جلسة المخرج مروان حامد، والفنانة يسرا، وجلسات أخرى لمناقشة قضايا سينمائية مهمة.

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