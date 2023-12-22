50 صورة ترصد حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته السادسة

محمد اسماعيل - القاهرة - أختتم مساء اليوم الخميس، مهرجان الجونة السينمائي بدورته السادسة هذا العام، والتي أقيمت في ظروف استثنائية.

وأقيم حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بحضور عدد كبير من نجوم الفن، حضروا على السجادة الرملية للمهرجان.

ونقلت قناة "القاهرة والناس" على الهواء مباشرة، فعاليات حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الذي قدمته الإعلامية ناردين فرج.

كما شهد حفل الختام حضور المهندس نجيب ساويرس الذي سلم جائزة الجمهور للفيلم الفائز بالمهرجان، فيما حضر حفل الختام النجم العالمي تيريس جيبسون.

وتضمن برنامج الدورة السادسة من مهرجان الجونة ما يقرب من 90 فيلم متنوع في مسابقاته الرسمية والقسم خارج المسابقة، كذلك أفلام قسم "نافذة على فلسطين" والذي أطلقه المهرجان في دورته الاستثنائية دعما للسينما الفلسطينية وتضامنا مع القضية والشعب الفلسطيني.

الدورة السادسة من المهرجان انطلقت يوم ١٤ ديسمبر دون أي مظاهر احتفالية، تعبيرا عن تضامن إدارة مهرجان الجونة السينمائي مع الشعب الفلسطيني، كما تم إضافة برنامج مُهدى إلى السينما الفلسطينية، وتضمنت عرض مجموعة أفلام عن فلسطين بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني، وذلك لإلقاء الضوء على الموقف الحالي والأوضاع غير الإنسانية في غزة، كما تم تنظيم عشاء لجمع التبرعات للمساعدات الإنسانية في غزة بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر المصري.

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