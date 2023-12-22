فن ومشاهير

محمود العسيلي: "اتجوزت 3 مرات عشان عايز الاستقرار والعيلة"

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محمد اسماعيل - القاهرة - أكد الفنان محمود العسيلي، أنه لا يحب الحياة التقليدية في الزواج وفي حالة شعوره بالضيق يختار الابتعاد.

وقال العسيلي، ببرنامج "حبر سري": "أنا مش بعرف أعيش الحياة التقليدية، يعني لو مضايق بحاول أصلح العلاقة ولو احنا الاثنين مش مبسوطين يبقى أحسن قرار منكملش والعمر قصير".

وتابع: "بحاول أعيش مبسوط ومرتاح وفي ناس بتفضل دايسة على نفسها في العلاقات الزوجية والشخصية وتعلمت أهم حاجة يكون الإنسان مرتاح ومبسوط ولو ده متحققش ليه ندوس على نفسنا".

وأضاف: "فيه ناس بتفضل تمثل على بعض في الجواز وأفضل حاجة نكون على طبيعتنا ولو الدنيا مش ماشية بيكون أفضل شيء البعد، وأنا حاليا متجوز والاستقرار حلو واتجوزت 3 مرات عشان عايز الاستقرار والعيلة ويكون معايا رفيقة في الحياة، والانفصال في المرتين أنا اللي قررت البعد ولم أفقد الأمل في تصليح العلاقة بختار الابتعاد".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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