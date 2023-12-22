محمود العسيلي: "اتجوزت 3 مرات عشان عايز الاستقرار والعيلة"



محمد اسماعيل - القاهرة - أكد الفنان محمود العسيلي، أنه لا يحب الحياة التقليدية في الزواج وفي حالة شعوره بالضيق يختار الابتعاد.

وقال العسيلي، ببرنامج "حبر سري": "أنا مش بعرف أعيش الحياة التقليدية، يعني لو مضايق بحاول أصلح العلاقة ولو احنا الاثنين مش مبسوطين يبقى أحسن قرار منكملش والعمر قصير".

وتابع: "بحاول أعيش مبسوط ومرتاح وفي ناس بتفضل دايسة على نفسها في العلاقات الزوجية والشخصية وتعلمت أهم حاجة يكون الإنسان مرتاح ومبسوط ولو ده متحققش ليه ندوس على نفسنا".

وأضاف: "فيه ناس بتفضل تمثل على بعض في الجواز وأفضل حاجة نكون على طبيعتنا ولو الدنيا مش ماشية بيكون أفضل شيء البعد، وأنا حاليا متجوز والاستقرار حلو واتجوزت 3 مرات عشان عايز الاستقرار والعيلة ويكون معايا رفيقة في الحياة، والانفصال في المرتين أنا اللي قررت البعد ولم أفقد الأمل في تصليح العلاقة بختار الابتعاد".