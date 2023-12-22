فن ومشاهير

جمال العدل: "كريم عبد العزيز أفضل من محمد رمضان"

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محمد اسماعيل - القاهرة - قال المنتج الكبير جمال العدل، إنه يرى أن الفنان كريم عبد العزيز أفضل من الفنان أحمد حلمي والفنان محمد رمضان، على مستوى الجماهيرية والسينما، ولكن محمد رمضان أفضل على مستوى الدراما.

وتابع العدل، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": "بتقييم السينما والجماهير.. كريم عبد العزيز يسبق أحمد حلمي ومحمد رمضان".

وأوضح: "لو عندنا جائزة للإخراج هديها لابني محمد العدل.. والشغلانة عرض وطلب.. ومفيش نجم بياخد فلوس إلا لو هو يستحق".

وأضاف: "عادل إمام ياخد اللي هو عاوزه.. واللي بيمضي مع عادل إمام هو اللي كسبان.. نجاح جعفر العمدة كان فوق الوصف.. وتوقعت ردود الفعل على فاتن أمل حربي، وعلاقتي بـ يسرا تجاوز حدد البيزنس والشغل وهي عشرة طويلة وعمر علاقتنا أكثر من 30 سنة".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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