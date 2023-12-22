"جلابية جيبسون وكلمة ساويرس وتكريم لامبرت"..ماذا حدث في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي؟



محمد اسماعيل - القاهرة - أختتمت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته السادسة هذا العام، مساء الخميس 21 ديسمبر وسط حضور نخبة من النجوم وصناع السينما تحت شعار "سينما من أجل الإنسانية".

وشهد حفل الختام حضور العديد من النجوم والشخصيات العامة على رأسهم المهندس ورجل الأعمال سميح ساويرس مؤسس مدينة الجونة، ورئيس مجلس إدارة المهرجان، والمهندس ورجل الأعمال نجيب ساويرس، وعمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي، ومدير المهرجان انتشال التميمي، والمدير الفني للمهرجان ماريان خوري.

وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري، ثم تقديم فريق كايروكي لفقرة غنائية بالحفل، وبعدها بدأت الإعلامية ناردين فرج تقديم حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي.

ثم ألقى المهندس نجيب ساويرس كلمة بالختام، أكد خلالها صعوبة هذه الدورة الاستثنائية في تاريخ المهرجان وأن لا يمكن أن يشكك أحد في نوايا وتعاطفنا مع الشعب الفلسطيني كون هذه الدورة مهداه لهم.

كما كان لـ عمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي، كلمة، عبر خلالها عن سعادته بنجاح هذه الدورة الاستثنائية وأنها لم تكن تحدث لولا إصرار المهندس سميح ساويرس على إقامة المهرجان على الرغم من تأجيله أكثر من مرة في ظل الأوضاع المؤسفة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، كما وجه الشكر لكل العاملين في المهرجان لإخراجه بهذه الصورة المشرفة.

وكرم المهرجان الفنان الفرنسي كريستوفر لامبرت، وقامت بتقديمه على المسرح المدير الفني للمهرجان ماريان خوري وتحدثت عن تاريخه الفني الطويل، ليصعد بعدها "لامبرت" على المسرح ورحب بالجميع، مؤكدًا أن هناك مشاعر كبيرة مختلفة بداخله وتحدث عن مسيرته التي بدأت منذ سنوات، وأنه لم يكن يتخيل أن هناك كاميرا مصنوعة من البلاستيك تستطيع أن تخرج مشاعر ممثل على الشاشة.

وكان من مفاجآت حفل الختام حضور الممثل الأمريكي تيريس جيبسون، حيث ظهر على المسرح لتسليم جائزة نجمة الجونة الخضراء مرتديًا يرتدي جلباب باللون الأحمر، وعبر عن سعادته بالتواجد في مدينة الجونة ووجه الشكر للمهندس سميح ساويرس والمهندس نجيب ساويرس على الاستضافة.

وتم توزيع جوائز المهرجان التي شهدت تنوعًا كبيرًا وسلطت من خلالها على العديد من القضايا التي نعيشها منها القضية الفلسطينية وتصاعد الأحداث السياسية في السودان.

مهرجان الجونة السينمائي انطلقت فعالياته مساء الخميس الموافق ١٤ ديسمبر الجاري، وشهد على مدار الأيام الماضية عرض عدد من الأفلام التي تتناول القضية الفلسطينية، بينها "باب الشمس، الأستاذ".

كما ضم برنامج الأفلام عدد كبير من الأعمال، مثل: "من عبدول إلى ليلى، المعزة، آل شنب، بوابة هوليوود"، إلى جانب جلسات الحوار والنقاش مع صناع السينما والنجوم، مثل جلسة المخرج مروان حامد، والفنانة يسرا، وجلسات أخرى لمناقشة قضايا سينمائية مهمة.