شكرا لقرائتكم خبر عن عايدة فهمي: ردود الفعل على "مليحة" في جزيرة غمام أبهرتني والمسلسل مباراة تمثيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة عايدة فهمي، أنها ظهرت وسط جيل كبير من نجوم الفن والمعهد العالي للفنون المسرحية كان بيتهم ويأتي إليهم جميع المخرجين لمشاهدة مشاريع التخرج واختيار أفضل العناصر من الشباب، موضحة أنها لم تبتعد عن الدراما طوال السنوات الماضية ولكن انشغلت بالمسرح.

أضافت عايدة فهمي، خلال حوار ببرنامج "التاسعة"، مع الاعلامية شافكي المنيري، على القناة الأولى، أنها تشتاق للدراما ولكن المسرح خطفها، قائلة: "الدراما بتوحشني بس مفيش حاجة بأيدي والوقفة الحقيقة اللي خطفتني كان المسرح وغير نادمة عليها، والمسرح هو اللي تعلمت فيه وسندني وعلمني، وكانت غائبة عن الدراما ولكن موجود في المسرح".

وعبرت عايدة فهمي، عن سعادتها بردود الفعل على دورها في شخصية "مليحة" بمسلسل جزيرة غمام فور عرضه، متابعة: "تفاجأت من ردود الفعل على دور مليحة في مسلسل جزيرة غمام والمسلسل كان ملحمة تمثيل"، مشيرا إلى أنها كانت تجلس لمتابعة المباريات التمثيلية بين نجوم العمل بعد انتهاء مشاهد تصويرها.