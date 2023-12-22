شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة نسمة محجوب: ليس لدينا فرص لتقديم مسارح غنائية طول الوقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت السوبرانو الدكتورة نيفين علوبة، إن هذا اليوم يشهد الاحتفال بمرور 10 سنوات من تقديم مسرحية البؤساء وهي مسرحية غنائية، لذلك تم تقديم عرض كامل للمرسحية.

وأضافت السوبرانو الدكتورة نيفين علوبة، في تصريحات لبرنامج معكم، المذاع على قناة on، أن المطربة نسمة محجوب كانت في 2013 تنفذ مشروع تخرجها بالجامعة الأمريكية، وعملت على إشراكها في مسرحية البؤساء التي كانت إحدى مشروعات تخرجها.

وتابعت السوبرانو الدكتورة نيفين علوبة :"ظللنا 6 شهور لكتابة أغانى مسرحية البؤساء ووضعه في النص الموسيقى، والموضوع لم يكن سهلا ".

فيما قالت المطربة نسمة محجوب :"كنا نفكر في مشروع التخرج في عدة أفكار وقمنا بتنفيذ عملين بينهم البؤساء"، متابعة :"أحب المسرح الغنائى وليس لدينا فرص لتقديم مسارح غنائية طول الوقت"

وأضافت المطربة نسمة محجوب خلال البرنامج :"عندما بدأت فبريكا بدأن نعمل على تقديم مسرح غنائى، وفبريكا كانت دائما تحاول الخروج بمسارح غنائية ولكن مشاكل الإنتاج واجهتنا ، قمنا بتقديم مسرحية البؤساء والليلة الكبيرة في فبريكا".