شكرا لقرائتكم خبر عن أحد أبطال مسرحية البؤساء: لم يكن لدى أي خلفية عن الموسيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان هانى مصطفى، إنه يغنى باللغة العربية ولكن بشكل أقل من اللغة الإنجليزية، متابعا :"قبل أن أقابل الدكتورة نيفين علوبة مؤسسة فرقة فابريكا، شاهدت نص وثائقى عن البؤساء وسمعت قصة المسرحية ووجدت أنها قصة مثيرة".

وكشف هانى مصطفى، خلال برنامج معكم، المذاع على قناة on، تفاصيل الشخصية التي يؤديها في المسرحية قائلا :"بطل المسرحية ظل أغلب حياته بائسة بسبب سرقة رغيب عيش ولم يعيش حياة طبيعية ، وسمعت أغنية "سيبوا يعيش" وقررت أن هذه الأغنية التي فكرت أن أغنيها ".

وتابع :"أصعب شيء في المسرحية أننى غنيت 4 ليالى وخلال عرض المسرحية كانت درجة حرارتى مرتفعة "

بدوره قال الفنان جورج جمال، إنه في البداية درس في كلية الحقوق ثم التحق بفرقة فابريكا وهو من تلاميذ الدكتورة نيفين وفضل السفر ودراسة الموسيقى الكلاسيك مع الدكتورة نيفين علوبة.

وأضاف الفنان جورج جمال، ، خلال البرنامج :"الشخصية التي أقوم بتأديتها في الشخصية ظللنا ندرسها للخروج بأفضل شكل، ودرست خلفية الشخصية التي سأقدمها في المسرحية وهو واحد من البؤساء".

من جانبه قال الفنان وليد عاطف :" أنا أجدد شخص في فرقة فابريكا وبعد سنة ونصف قدم دور أساسى في مسرحية البؤساء، ولم يكن لدى أي خلفية عن الموسيقى ولم يكن لدى تصور إذا كنت أعرف أغنى أم لا ".

وأضاف الفنان وليد عاطف، خلال البرنامج :"قابلت الدكتورة نيفين علوبة منذ عامين ونصف ولم أتوقع أن تقبلنى فرقة فابريكا وشعرت أننى من الممكن أن أغنى، ولم يكن لدى خلفية عن المسرحية الغنائية وأغلب الأغانى لتى كنت أقدمها كانت أغانى بوب ولكن أحببت فيما بعد المسرحية الغنائية ".

بدورها قالت الفنانة فاطيما سليمان :"كان لى الشرف أن انضم لفرقة فابريكا منذ 3 سنوات، بينما مشوارى في الغناء بدأ منذ 10 سنوات".

وأضافت خلال البرنامج :"ذهبت لفابريكا للغناء في الفرقة، ومنذ انضمامى لفابريكا وحياتى تغيرت للأفضل، وتعلمت من نسمة محجوب كثيرا ".