شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف إيرادات فيلم Wonka وصلت كام فى 7 أيام عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم Wonka إيرادات وصلت إلى 162 مليونًا و113 ألف دولار عالميًا، منذ طرحه يوم 15 ديسمبر الجارى، العمل من إنتاج شركة Warner Bros، ووصلت مدته إلى ساعة و56 دقيقة.

وانقسمت إيرادات العمل بين 48 مليونا و913 ألف دولار في دور العرض الأمريكية، و113مليونًا و200 ألف دولار في دور العرض حول العالم.

ويدور فيلم Wonka مع أحلامه في افتتاح متجر في مدينة تشتهر بالشوكولاتة، يكتشف الشاب الفقير ويلي ونكا أن هذه الصناعة يديرها كارتل من صانعي الشوكولاتة الجشعين.

فيلم Wonka من بطولة كل من تيموثي شالاميت، جوستاف داى، موراي ماك آرثر، بول جي ريموند، بيرتي كابلان، إيسي سوتي، كوبنا هولدبروك سميث، ماتيلدا تاكر، توم ديفيس، أوليفيا كولمان، كالاه لين، باترسون جوزيف.