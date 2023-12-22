فهد الزاهد يراهن على هيت ويكسر موقفه السابق.. مفاجأة كبيرة بانتظار الجمهور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد أن قدم الملحن المصري الكبير محمد يحيى ديمو أغنية جديدة لشركة “لايف ستايلز ستوديوز”، أبدت الشركة على الفور إعجاباً كبيراً بالأغنية وقامت بشرائها، كاسرةً القرار الذي سبق واتّخذته بوقف انتاجاتها الموسيقية حيث رأت عوامل قوية جداً في الأغنية.

واقترح رئيس مجلس إدارة شركة “لايف ستايلز ستوديوز”، رجل الأعمال فهد الزاهد على الملحن محمد يحيى أن يقوم بأداء الأغنية لما شعر به في أداء الملحن الكبير في الديمو، ورحب “يحيى” بهذا الإقتراح ووعد بإكمال الأغنية بأسلوب مختلف وأشد للسمع.

وهذا ما حصل بالفعل، حيث أكمل الملحن محمد يحيى الأغنية وعاد وأرسلها إلى فهد الزاهد الذي بصم عليها قائلاً: “هذا إبداع ولعل أن تكون هذه الأغنية مسك ختام مسيرتنا الفنية الموسيقية”.

ويقوم حالياً المخرج عادل سرحان بتجهيز التحضيرات اللازمة لتصوير الفيديو كليب في دبي خلال الأسبوع الأخير من الشهر الحالي بعد أن قام فهد الزاهد بإضافة المقدمة للستوري بورد.

إن مما لا شك فيه أن شراكة كل أساطير صناع الأغنية وأداء محمد يحيى في تجربته الأولى كمغنَ ودعم فهد الزاهد القوي لهذا المشروع الضخم وإخراج عادل سرحان الذي وعد عن قناعة أن ييهر الكليب الجمهور تماماً كما ستفعل الأغنية، كلها عوامل ستضمن بأن يكون العمل المنتظر جباراً على مختلف الأصعدة.