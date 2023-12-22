حفل موسيقى لمجموعة فنانين عرب وعالميين لدعم غزة والسودان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يقدم كل من «لاك 6، ودانيال سيزار، وعمر أبولو، وكلايرو، وشايك، وفاي ويبستر وآخرون حفلًا موسيقيًا كبيرا في الولايات المتحدة لدعم الجهود الإنسانية في غزة والسودان.

وذكرت مجلة فارايتي أن نيك حكيم والممثل المصري رامي يوسف وشارلوت داي ويلسون ومحمد الكرد سيشاركون في الحفل مع مصطفى الشاعر. وقام الفنان الموسيقي السوداني الكندي مصطفى الشاعر بالإشراف على الحفل، وسيذهب ريعه إلى منظمة «هيومن كونسيرن إنترناشيونال»، وحسب موقعها على الإنترنت، تقوم المنظمة بجمع الأموال للمساعدات الإنسانية في السودان وغزة ومبادرات أخرى.

والمقرر أن يقام معرض «ذا أرتيست فور إيد» في الرابع من الشهر المقبل، في قاعة نيو أرك السيمفونية في نيوجيرسي.

وأعلن الفنان مصطفى الشاعر عن الحفل الخيري عبر حسابه على إنستغرام، موضحًا الغرض من الحدث بالتفصيل، وجاء في جزء من تعليقه: «لقد عملنا بلا كلل لنقدم لكم هذا، لكن تعبنا ليس حتى شظية مما سنغني من أجله».

وذكر مصطفى أنه زار السودان وفلسطين خلال السنوات القليلة الماضية للتواصل مع مجتمع الفنانين والمنظمين الشباب، إلا أنه وصف الاضطرابات الأخيرة بأنها أدت إلى تفكك آماله.

وتابع: «لقد استولى العنف في كلا البلدين على الحلم، هنا يتم إحياؤه بالنسبة لي بطريقة ما. وتبقى النية، في هذا المساء، أن نعطي أصواتنا لإفساح المجال لأصواتهم، وأريد أن أشكر كل فنان يؤدي من أعمق جزء مني، على وقته وجهده، ولم يتردد أحد منكم عندما سئل، سوف نتذكر ذلك».