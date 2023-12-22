هل تزوّج أحمد الفيشاوي من الراقصة دينا؟.. الأخيرة تكشف السر

كتب امير فتحي في الجمعة 22 ديسمبر 2023 02:22 صباحاً - قبل أكثر من شهر، نشر الممثل المصري أحمد الفيشاوي مجموعة صور مع مواطنته الممثلة والراقصة الاستعراضية دينا.

وأثارت الصور جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تظهر الشناوي وهو متكئًا على ركبتي دينا، ما اعتبره كثيرون “مشهدا غير لائق”.

هل تزوجت دينا من الفيشاوي؟

علقت الراقصة دينا على الانتقادات التي تعرضت لها مؤخرًا، بعد نشر تلك الصورة من كواليس فيلم عادل مش عادل، المقرر عرضه في السينمات قريبًا.

وقالت دينا: متجوزتش أنا وأحمد الفيشاوي، لأني مش هتجوز وأحد أصغر مني، في ناس تقدر تعمل كده ومش بعترض عليهم إنما دي مش دماغي ومش سكتي في الدنيا، لأني بكون عارفة أنا فين وبعمل إيه.

وتابعت دينا: لو اتجوزت هطلع أقول للناس مش هخاف، لأني مش داخلة أعمل حاجة غلط، ولكن الفيشاوي صديق عزيز على قلبي جدًا.

الراقصة دينا عن انتقادات صورتها مع أحمد الفيشاوي: أنا راضية

وعن الانتقادات التي تعرضت لها بعد تداول صورتها برفقة أحمد الفيشاوي وهو يضع يده على ركبتيها، قالت دينا: ليه الناس شايفة إن الصورة جريئة، علشان الجيبة القصيرة، طب ما أنا بلبس طول عمري قصير مش حاجة غريبة عليا، وصورتنا في فيلم عادل مش عادل مفيهاش حياء، وراضية إنه يحط إيده على رجلي.

يُشار إلى أن فيلم عادل مش عادل، يعرض قريبًا ضمن موسم أفلام 2024، حيث تدور أحداثه حول سيد رهبة الذي يعيش في أحد المنازل، من الأحياء الشعبية، ويفرض سيطرته على المنطقة مستغلًا ذكائه وشجاعته ليتعرض إلى حادث يقلب مجرى الأحداث رأسًا على عقب.

أبطال فيلم عادل مش عادل

وشارك في بطولة فيلم عادل مش عادل مجموعة من أبرز الفنانين منهم: أحمد الفيشاوي، دينا، محمد رضوان، محمد أوتاكا، شيري عادل، محمود البزاوي، والعمل من تأليف أدهم سعيد، وإخراج أحمد يسري.

الخليج 365

الخليج 365

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »