شاهد.. نجم أميركي شهير بالجلباب المصري مع ” نجيب ساويرس”

كتب امير فتحي في الجمعة 22 ديسمبر 2023 03:48 صباحاً - أعلن رجل الأعمال نجيب ساويرس، مشاركة بطل سلسلة الفنان الأمريكي تيريس جيبسون بطل سلسلة فاست آند فوريوس في ختام الدورة السادسة لمهرجان الجونة السينمائي، الذي يقام اليوم الخميس في الجونة بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

ونشر نجيب ساويرس صورة من الطائرة، تجمعه مع نجم فاست آند فوريوس والفنان محمد كريم، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التغريدات القصيرة تويتر، وعلق: إلى ختام مهرجان الجونة السينمائي.

ساويرس يصطحب تيريس جيبسون إلى مهرجان الجونة

ولاقت صور ولقطات النجم العالمي تيريس جيبسون نجم Fast & Furious، وهو يرتدي الجلباب المصري، ترحيبًا مصريًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما شارك النجم العالمي، اليوم الخميس، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل “إنستجرام” فيديو يوضح ارتداءه الجلباب الأسود خلال وصوله إلى الغردقة للمشاركة في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة.

تيريس جيبسون في مصر

ويقوم الممثل العالمي، تيريس جيبسون، حالياً بزيارة لمصر بعد دعوة وجهها له قبل سنوات النجم المصري محمد كريم، والذي استقبله في مطار القاهرة.

ومن المقرر أن يصطحب الفنان المصري محمد كريم جيبسون لعدد من الأماكن السياحية الأخرى في مصر.

من هو تيريس جيبسون؟

يذكر أن جيبسون لعب دور البطولة في فيلم Fast X ضمن سلسلة أفلام Fast & Furious وهو من إخراج Louis Leterrier، وشارك في البطولة معه كل من ميشيل رودريغيز وكريس “لوداكريس” بريدجز وناتالي إيمانويل وجوردانا بروستر وسونج كانج وجايسون ستاثام وجون سينا وسكوت إيستوود، بالإضافة لهيلين ميرين وتشارليز ثيرون الحائزتين على جائزة الأوسكار.

طلب الفنان الأمريكي تيريس جيبسون

وفي سياق آخر، كشف الفنان الأمريكي تيريس جيبسون بطل سلسلة فاست آند فوريوس، رغبته في لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ من أجل تهنئته بفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024 التي خاضها خلال الأيام القليلة الماضية، مشيرًا إلى أنه يود عقد جلسة تصوير معه ليخبر أطفاله بأنه التقى بالفعل مع رئيس مصر.

وشارك تيريس جيبسون، متابعيه عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام مقطع فيديو له خلال جولته في مصر، قال فيه: لقد هبطت حالًا في مصر، وأصبح الحلم حقيقة بالنسبة ليّ أن أكون هنا، وسيشرفني أن ألتقي برئيس مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأهنئك شخصيًا على إعادة انتخابك الأسبوع الماضي، أنا موجود في المدينة لفترة قصيرة جدًا، وسيكون من دواعي سروري أن ألتقي بك شخصيًا.

الخليج 365

الخليج 365

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