سبب رفض أحمد الفيشاوي تنفيذ وصية والده.. لن تصدّق ما هي؟

كتب امير فتحي في الجمعة 22 ديسمبر 2023 03:48 صباحاً - يعتبر الفنان أحمد الفيشاوي من عائلة فنية متكاملة فوالده فاروق الفيشاوي كان واحدًا من نجوم الفن في مصر والوطن العربي، حيث ابدع في تقديم العديد من الأعمال خلال مسيرته الفنية.

وعلى خطى والده، نهج الفنان أحمد فاروق الفيشاوي طريقه وأصبح اليوم من أهم فناني الساحة الفنية، ولديه العديد من الأعمال بين الحين والاخر.

وصية فاروق الفيشاوي لابنه أحمد

علاقة حب شديدة جمعت بين الاب وابنه، ولكن الأخير رفض تنفيذ وصية والده التي ابلغه اياها قبل رحيله.

وكانت وصية فاروق الفيشاوي، لابنه الفنان أحمد هو أن يقدم أعمال دراميا، ولكنه رفض هذا الأمر ويرى أنه رجل سينمائي في المقام الأول.

“بنقدر ظروفك”.. جديد أحمد الفيشاوي

الجدير بالذكر أن أحمد الفيشاوي كشف أنه يستعد لخوض تجربة سينمائية جديدة بعنوان “بنقدر ظروفك”.

وكشف أحمد الفيشاوي، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات عن طاقم العمل الذي سيشاركه في بطولة الفيلم، وهم نسرين طافش، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وعارفة عبد الرسول، وإبرام سمير، وطاهر أبوليلة، وآخرين من نجوم الكوميديا، والعمل من تأليف وإنتاج سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم.

فيلم عادل مش عادل

كشف الفنان أحمد الفيشاوي خلال الأيام الماضية عن بوستر فيلمه الجديد “عادل مش عادل” وكان عبارة عن رسمة كرتونية.



وظهر أحمد الفيشاوي بمفرده على البوستر وقسمت الرسمة لنصفين نصف يظهر فيه وجهه مبتسما والنصف الآخر غاضبا.

يسجل أحمد الفيشاوي بفيلم “عادل مش عادل” التعاون الثالث مع المخرج أحمد يسري، بعد فيلمي “ريستا” و ” 45 يوم”.

فيلم “عادل مش عادل” من بطولة أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، محمود البزاوي ،دينا، محمد رضوان، أوتاكا، بدرية طلبة، أحمد بجه ولأول مرة تشارك بالفيلم المغنية نوال صاحبة أغنية “مخاصماك”.

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