الجمهور لم يعرفها.. أصالة تطلّ بملامح مختلفة كليًا في أحدث ظهور لها | شاهد شكلها الآن

كتب امير فتحي في الجمعة 22 ديسمبر 2023 05:18 صباحاً - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة السورية أصالة من كواليس حفلتها، ظهرت فيه أصالة بعد انتهاء خبيرة التجميل من تطبيق المكياج على وجهها

وبدت أصالة مختلفة تماماً عن شكلها الذي نعرفه، حسب تعليقات الجمهور، وأصغر سناً بكثير من عمرها، وتنافس الشابات بعمر الـ 20 عاماً

أصالة بملامح مختلفة

ونوّه كثيرون الى ان اختيارها لطبيب التجميل كان صائباً، اذ استطاعت أن تستعيد رونقها، لا بل أصبحت من أجمل الفنانات على الساحة الفنية

وهذه ليست المرة الاولى التي تثير فيها أصالة نصري الجدل حول التغييرات والتعديلات التجميلية في شكله

“جنة الحب”.. أحدث أعمال أصالة الغنائية

قامت المطربة أصالة نصري، بطرح أحدث أعمالها الغنائية بعنوان “جنة الحب” عبر حسابها الرسمي على منصة اليوتيوب وبعض المنصات الإلكترونية الغنائية، تزامنا مع احتفالات العام الميلادي الجديد، وهي من كلمات د. ذياب بن غانم المزروعي، ألحان فايز السعيد، توزيع الموسيقى نور هاشم.

ويتعاون مع أصالة في أغنية «جنة الحب» كلمات الشاعر دياب بن غانم المزروعي، وفايز السعيد، ونور هاشم.

وتضمنت كلمات أغنية جنة الحب للفنانة أصالة الأتي: «قَالْ: الْفِرَاقْ وْ قِلْت: لا تَطْرِيْ الْمَوت، مَا وِدِّيْ أسْمَعْ غَيْر كِلْمَةْ (حَيَاتِيْ)، وَصْلِكْ حَيَاةْ وْقَطْعَةْ الْوَصِلْ تَابُ، وْلَحْظَةْ فِرَاقِكْ نَفْس لَحْظَةْ مِمَاتِيْ، تَعَالْ نَبْنِيْ جَنَّةْ الْحِبّ بِسْكُوت، وَاسَكِّنِكْ مَا بَيْن ذَاتِيْ وْذَاتِيْ طُوْل الْعِمِرْ خَلِّكْ مَعِيْ صُوْرَهْ وْصَوْت، لا تَطْرِيْ الْفَرْقَا وْتَفْرِحْ عِدَا، تِيْهَمْسِكْ حِكَايَةْ سِحْر مِنْ وَحْي (هَارُوت)».

وكانت أصالة روجت لأغنية جنة الحب عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلة: «بإمكانكم الآن الاستماع إلى، أغنية جنة الحب، جديد أيقونة الشرق أصالة».

أصالة تحتفل بأغنية الحب الأبدي

وفي وقت سابق، احتفلت الفنانة أصالة عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام» بوصول أغنية الحب الأبدي لـ 10 ملايين مشاهدة خلال الساعات القليلة الماضية، والتي طرحتها خلال صيف 2023.

وشاركت أصالة مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام» لأغنية الحب الأبدي، وعلقت عليها قائلة: الحب الأبدي.. 10 مليون مشاهدة على يوتيوب.

وتعد أغنية الحب الأبدي التعاون الأول الذي يجمعها بالفنان ماجد المهندس الذي حقق نجاحا كبيرا عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب»، كلمات فائق حسن وألحان محمود خيامي وتوزيع المايسترو مدحت خميس.

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