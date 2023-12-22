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دعاء فاروق تفاجئ الجمهور وتعترف بإنها أكبر من زوجها في السن.. لن تصدقوا الفارق؟!

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كتب امير فتحي في الجمعة 22 ديسمبر 2023 05:18 صباحاً - كشفت الإعلامية دعاء فاروق عن فارق العمر بينها وبين زوجها عماد مختار، مشيرة إلى أنها تسبقه فى العمر بأكثر من 6 أشهر.

وأضافت «دعاء»، خلال حلولها ضيفة وزوجة ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامي عمرو الليثي، قائلة: «تزوجت من عماد منذ 20 عاما وتزوجنا بسرعة فى خلال شهرين، وربنا أكرمنا ببعض، ووالدته طيبة جدا وهذا شجعنى على الزواج، أنا أكبر من عماد زوجى بـ ٦ شهور».

دعاء فاروق: أنا أكبر من زوجي بـ6 شهور وتزوجنا في شهرين

وأضافت: «اللقاء كان بالصدفة ولم أكن أعلم أنه جاء ليراني ويتعرف عليا وكانت مفاجأة لى وله، وتم الاتفاق على الزواج وبسرعة أنهينا كافة التفاصيل وهو كان يريد الزواج بسرعة، وكانت لوالدته دور مهم فى إتمام الزواج».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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