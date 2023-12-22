شكرا لقرائتكم خبر عن إيما واتسون عن اختفائها:الحياة مثل المواسم لا يمكن أن نكون دائما فى مرحلة الحصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الممثلة العالمية إيما واتسون في مقابلة حديثة عما كانت تفعله خلال السنوات الأربع الماضية منذ ظهورها السينمائي الأخير، حيث ظهرت واتسون، البالغة من العمر 33 عامًا، آخر مرة وهى تقدم شخصية ميج مارش في فيلم Little Women المقتبس من إخراج جريتا جيرويج، والذي تم إصداره في عام 2019.



إيما واتسون

ونال الفيلم، الذي لعب جنبًا إلى جنب مع ساويرس رونان وفلورنس بوج وتيموثي شالاميت وإليزا سكانلين، إشادة من النقاد والعديد من الجوائز.

ومع ذلك، فإن واتسون، التي اشتهرت في الماضي بنشاطها وعملها الدعوي، لم تظهر على الشاشة الكبيرة منذ ذلك الحين - باستثناء الظهور بنفسها في الذكرى العشرين Harry Potter 20th Anniversary: Return To Hogwarts والتي تم بثها على HBO Max في يناير من العام الماضى 2022.

وفي حديثها لمجلة Vogue كشفت واتسون أنها كانت مشغولة في السنوات التي تلت ذلك، حيث حولت انتباهها إلى أشياء أخرى، وقالت :"لقد زرعت الكثير من البذور خلال السنوات الأربع أو الخمس الماضية"، ووتابعت دون أي تفاصيل رئيسية: “لا يمكنك أن تكون دائمًا في مرحلة الحصاد في الحياة، الحياة لها مواسم".