إطلالة يزن السيد في الرياض تجذب الأنظار.. وهذا ما قاله

ميرنا وليد - بيروت - أعرب الممثل السوري يزن السيد عن سعادته الكبيرة بوجوده في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية.



وشارك يزن متابعيه، صوراً من إطلالته في الرياض، ظهر فيها بالزي السعودي، وأرفقها بتعليق، أكد فيه سعادته بوجوده في المملكة ضمن فعاليات موسم الرياض 2023.

وعلق يزن على الصور قائلاً: "ربما اليوم، ربما غداً، ربما يوماً ما، ولكن لا بُدَّ للوقت أن يحين؛ فهي إن ضاقت فلا بُدَّ أن تُفرج... موسم الرياض.. شكراً عالدعوة الكريمة".

وتفاعلمع الصور عدد كبير من المتابعين الذين أعربوا عن إعجابهم بالممثل السوري، وأكدوا على جمال إطلالته بهذا الزي، كما تمنوا له التوفيق في رحلته.

ونشر يزن أيضاً، صوراً ومقاطع فيديو توثق زيارته لأماكن متفرقة في الرياض، والأوقات الممتعة التي قضاها مع زوجته لمى الرهونجي في أحد الأماكن الترفيهية. كما نشر صورة أخرى مع الفنانة فيفي عبده.





