زوجة نجم أميركي شهير تخضع لجراحة في الجمجمة وزوجها يطلب الدعاء لها

ميرنا وليد - بيروت - أعلن المغني والممثل الأميركي ديريك هوغ، خضوع زوجته هايلي إربرت لعملية جراحية هامة في الرأس، لاستبدال جزء كبير من جمجمتها.



ونشر ديريك عبر حسابه الرسمي صورة، قال فيها: "أعتقد بشدة أن جميع الصلوات التي تم إرسالها بنية وحب تعافي هايلي ساعدت كثيراً. لا أستطيع أن أشكركم جميعا بما فيه الكفاية".

وطلب عضو لجنة التحكيم في برنامج "الرقص مع النجوم" من متابعيه الدعاء لزوجته قائلاً: "من فضلكم أذكروها في صلواتكم لانني أعتقد أن الطاقة الجماعية ساعدتها خلال الأسابيع القليلة الماضية. نحن نحبكم ونشكركم".

وكان ديريك قد كشف يوم الجمعة الماضي، أن إربرت، البالغة من العمر 29 عاماً، ستحتاج إلى زرع جمجمة في الأسابيع القادمة، وذلك بعد عملية الاستئصال في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال أن هذه الخطوة ستعيد الجمجمة إلى شكلها الطبيعي وتحمي الدماغ من الإصابات. وأضاف أن "عملية التعافي لزوجته كانت لا تقل عن معجزة"، وأشار إلى أن "هايلي بحالة جيدة، لكن لا يزال أمامها الكثير".

يذكر أن ديريك كان قد كشف أن زوجته تم تشخيصها بورم دموي دماغي نتيجة انفجار وعاء دموي، ما استدعى إجراء جراحة طارئة للجمجمة.

