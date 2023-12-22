يرتدي "شال فلسطين"..محمد عادل إمام في العرض الخاص لفيلم"أبو نسب" (صور)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حضر الفنان محمد عادل إمام وجميع أبطال فيلم "أبو نسب" العرض الخاص الذي أقيم مساء الخميس بمول مصر بمنطقة السادس من أكتوبر.

وظهر محمد إمام في العرض الخاص وهو مرتديا "شال فلسطين" دعما للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية.

وكان بطل العمل محمد عادل إمام، أعلن عن عرض "أبو نسب" في بولندا، وذلك عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "أبو نسب.. أول فيلم عربي يعرض في بولندا".

فيما كتب المخرج رامي إمام، عبر حسابه على إنستجرام: "بسم الله توكلنا على الله.. إن شاء الله في جميع السينمات في مصر يوم ٢١ ديسمبر وجميع الدول العربية ٢٨ ديسمبر".

تدور أحداث فيلم "أبو نسب" في إطار كوميدي حول طبيب يدخل في صراعات بسبب أزمة نسب.

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد عادل إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، وعدد من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.