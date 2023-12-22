شكرا لقرائتكم خبر عن سهرة غنائية لتامر عاشور الليلة بأحد مولات القاهرة احتفالا بالكريسماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم تامر عاشور حفلاً غنائيًا اليوم الجمعة 22 ديسمبر، بأحد المولات على طريق مصر اسكندرية الصحراوي، ضمن حفلات الاحتفال بالكريسماس ورأس السنة، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل مجموعة من أشهر أغنياته القديمة والجديدة التي يحبها جمهوره ويتفاعلون معها.

يذكر أن تامر عاشور احتفل مؤخرا، بزفافه على الإعلامية نانسي نور مذيعة قناة إكسترا نيوز، داخل أحد الفنادق الكبرى فى القاهرة، ونشر عاشور صورة تجمعه بعروسه بفستان الزفاف، وعلق: "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات تم عقد قراننا".

وحرص على حضور حفل زفافهما عدد كبير من الفنانين والإعلاميين مثل رامى جمال وزوجته نريمان، حماقي، مصطفى حجاج، أنغام وهيثم شاكروعزيز الشافعي وتومة وتامر حسين وأحمد إبراهيم ومدين، وهاني عبد الكريم وأوس أوس وهاني محروس وأمير محروس، وهاني فرحات وخالد عليش.

كما حضر المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وخالد مرسى رئيس التطوير بالتليفزيون المصرى، وريهام السهلي رئيسة شبكة قنوات دي إم سي.