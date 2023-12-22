ممثل عالمي يواجه تهم الاغتصاب

ميرنا وليد - بيروت - تقدمت روث بازا، الصحافية والكاتبة الإسبانية، ببلاغ ضد الممثل الفرنسي جيرارد ديبارديو تتهمه باغتصابها.



وقالت المتحدثة باسم روث بازا، كارمن اسبينيلا، أن ديبارديو قام بالاعتداء عليها خلال مقابلة أجرتها معه في عام 1995، وأكدت صحة التقرير الذي نشرته صحيفة "لا فانغوارديا" الإسبانية.

وقالت الصحيفة، إن روث البالغة من العمر 51 عاماً، تقدمت ببلاغ للشرطة الإسبانية في توريمولينوس بالقرب من مدينة مالقا على الساحل الجنوبي.

وأضافت أن الاتهامات التي وجهتها نساء أخريات ضد ديبارديو البالغ من العمر 74 عاماً، هو ما شجعها على اتخاذ إجراء بنفسها بعد هذه الفترة الطويلة.

يذكر أنه يجري تحقيق في تهم بالاغتصاب ضد ديبارديو منذ عام 2020، بالإضافة إلى دعوى قضائية أخرى ضده بتهمة الاعتداء الجنسي مازال يجرى النظر فيها منذ منتصف أيلول/ سبتمبر، وبحسب الانباء فإن هذا الحادث وقع عام 2007.

ويشار إلى أن العديد من النساء كانوا قد قدموا شكاوى بتهمة العنف الجنسي، إلا أن ديبارديو ينفي مثل هذه الاتهامات.



