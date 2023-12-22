ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنانة المصرية روبي أحدث ضجة واسعة.

وقد ظهرت روبي وهي ترقص على المسرح على أنغام أغنيتها "قلبي بلاستيك"، بفستان قصير وضيق باللون الأسود، بأسلوب لافت للأنظار، وانتعلت حذاءً طويلاً لامعاً وغريباً باللون الأزرق.

وكانت روبي قد كشفت عن البوستر الترويجي لأحدث أغانيها "3 ساعات متواصلة"، تمهيدًا لإطلاقها خلال الأيام المقبلة، الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع موسيقي توما.

ونشرت روبي البوستر الرسمي للأغنية على حسابها الخاص، وعلقت قائلة :"٣ ساعات متواصلة قريباً".

كانت هذه تفاصيل خبر رقص روبي على المسرح يحدث ضجة بين الجمهور.. وماذا عن الحذاء الأزرق اللامع؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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