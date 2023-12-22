أول ظهور رسمي لزوجة محمود حجازي معه في مهرجان الجونة - بالصورة

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ميرنا وليد - بيروت - حضر الممثل المصري محمود حجازي حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة، وتواجدت معه زوجته رنا زروق كأول ظهور رسمي لهما منذ زواجهما في أيلول/سبتمبر الماضي في الولايات المتحدة الأميركية حيث تعيش زوجته.
يذكر أن محمود حجازي كان قد أعلن انفصاله عن أسما شريف منير، في نيسان/أبريل 2021، أما زواجه فتم بعد فترة، اذ احتفل بعقد قرانه في أحد المساجد بمدينة نيويورك الأميركية، ونشر وقتها مجموعة صور لهما من المناسبة، وعلق: "الحمد لله كتبنا الكتاب، ربنا يخليكي ويباركلي فيكي يا رب".
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