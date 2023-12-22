ميرنا وليد - بيروت - نشرت ملكة جمال العرب لعام 2018، المغربية غزلان الشرقاوي، صور لافتة بالأحمر، من أحدث إطلالاتها، ولاقت تفاعلاً كبيراً.

وشاركت غزلان الشرقاوي مع متابعيها عبر حسابها الرسمي، صور ظهرت فيها بفستان ساتان حرير باللون الأحمر من تصميم التركي "Tarik Ediz"، وتميز الفستان بقصة طويلة، ومكشوف عند الصدر والبطن والظهر والساق .

وأختارت غزلان الملقبة بـ"جيجي" مع الفستان، صندلاً مفتوحاً ذهبي اللون ومرصع باحجار كريستالية.

وأضافت جيجي على إطلالتها حقيبة فاخرة تقدر قيمتها بـ 6184 دولار أميركي من "Dior".

وتزينت غزلان بمجوهرات ثمينة، من أساور وخواتم مرصعة بالالماس، وتقدر بآلاف الدولارات، بالإضافة إلى عقد طويل يقدر قيمته بـ6100 دولار أميركي.





كانت هذه تفاصيل خبر ملكة جمال العرب عام 2018 بإطلالة لافتة بآلاف الدولارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.