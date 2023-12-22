شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف تصوير فيلم "جوازة توكسيك" فى الغردقة منتصف يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسافر أسرة فيلم "جوازة توكسيك" إلى الغردقة منتصف شهر يناير المقبل، لاستئناف تصوير مشاهد العمل هناك، وذلك بعد تصوير يومين فى أحداثه بالقاهرة الأسبوع الماضى، والعمل بطولة ليلى علوى، بيومى فؤاد، نسرين طافش، محمد أنور، ملك قورة، تامر هجرس، ومن تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.

ويحمع فيلم "جوازة توكسيك" النجمان ليلى علوى وبيومى فؤاد للمرة الثالثة على التوالى فى السينما بعدما قدما سوياً فيلمى "ماما حامل" عام 2021 بمشاركة حمدى الميرغنى، محمد سلام، هدى الاتربى، نانسى صلاح، و"شوجر دادى" عام 2023 بمشاركة حمدى الميرغنى، مى الغيطى، فرح الزاهد، محمد محمود، مصطفى غريب والعملين من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.

يذكر أن ليلي علوى عرض لها منذ أيام "فيلم آل شنب" فى مهرجان الجونة السينمائى، وشارك فى بطولة لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

تدور أحداث الفيلم فى إطار عائلى لايت، حول حدوث حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة آل شنب، ويضطر أفراد العائلة للذهاب إلى الإسكندرية للمشاركة فى إجراءات الجنازة والعزاء، وخلال الأيام الثلاثة للحداد وهذا التجمع العائلى الكبير الذى يضم الأربعة شقيقات، وأبنائهم وأحفادهم تنفجر المواقف الكوميدية بين أفراد العائلة.

وتنتظر ليلى علوى عرض فيلم "مقسوم" خلال الفترة المقبلة، ويشارك فى بطولة الفيلم شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبد الرحمن، وعمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوى في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسما إبراهيم في التسعينيات.