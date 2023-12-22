شكرا لقرائتكم خبر عن 65 عاما على فيلم"امرأة فى الطريق" من كلاسيكيات السينما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الجمعة، 65 عاما على فيلم "امرأة فى الطريق"، حيث عرض في 22 ديسمبر 1958 ومن قصة وسيناريو وحوار عبد الحى أديب، ومن بطولة هدى سلطان، ورشدى أباظة، وشكرى سرحان، وزكى رستم، وآمال فريد ومن إخراج عز الدين ذو الفقار ومن الأفلام المميزة التي أنتجت وقتها وضم عدد من كبير من النجوم والفيلم من كلاسيكيات السينما المصرية.

وتدور أحداث الفيلم حول المعلم فرج لديه ولدان من زوجتين مختلفتين ولكنه يحب واحد عن الآخر بسبب ما فعلته أمه فيه ولذلك فهو يحب حسنين عن صابر رغم أن صابر هو من يساعده ويقف بجواره دائما ويحترمه ويحبه ولا يجد منه إلا كل جفاء وعلى العكس والده يحب حسنين هذا الولد العائل الذى لا يفعل شيئا سوى أنه يقلل من شانه بحبه للغزيه زوجته لوحظ التى دائما تحط من شأنه وتلعنه بسبب قله عمله وحيلته وهى تحب صابر رغم أن الأخير لا يحبها.

تقع حادثه للأب الذى يعتقد أن صابر هو من فعلها ليفقد الأب على أثرها البصر، ورغم أن صابر بريء من فعلته إلا أن الأب يصر على أنه هو من فعلها ومع ذلك يحاول صابر الاستمرار فى عمله حتى يساعد والده، يحاول الناس الإيقاع بين الأخين وينجحوا فى ذلك مستغلين أن الأب يفضل أحدهما عن الآخر .