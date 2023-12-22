شكرا لقرائتكم خبر عن كله بالأغنية يفك.. إيمان مختار تقدم برنامجها على 9090 بهذا الموعد فى 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شبكة 9090 برئاسة عبد الفتاح مصطفى عن خريطتها الجديدة للعام الجديد 2024، وذلك عبر برنامج الراديو بيضحك الذى تقدمه الإعلامية فاطمة مصطفى، والتى أكدت أن هناك مفاجآت جديدة خلال العام الجديد، مؤكدة أن الإذاعة تستمر في بث برنامج "كله بالأغنية يفك" من تقديم إيمان مختار يومى الخميس والجمعة من الساعة 7 إلى الساعة 9 مساء.

"كله بالأغنية يفك" برنامج تدور فكرته حول التنقل بين محطات الفنانين الشعبيين، وكل محطة تعبر عن مفهوم أو معنى في حياة المطرب.