إليكم سعر فستان ناردين فرج الذي تألقت به في ختام مهرجان الجونة

ميرنا وليد - بيروت - تألقت مقدمة البرامج والممثلة المصرية ناردين فرج في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة واختارت فستانا أسود اللون بكتف واحد مرصع بكريستال، ذو قصة الحورية من العلامة التجارية صفية Safiyaa.

ويصل سعر الفستان إلى حوالي 1079 دولار، أي ما يعادل 42 ألف جنيه مصري واعتمدت معه قفازات شفافة باللون الاسود لاضافة لمسة درامية على اللوك. كما اعتمدت رفعة شعر بسيطة ومكياجاً ناعماً ونسقت بعض المجوهرات من الالماس لاكمال اللوك الذي خطف الأنظار بشكل كبير في المهرجان وكان من الأجمل.

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