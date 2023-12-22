في عيد ميلادك.. ناجي الأسطا "تَحِيّاتي…والله ومن قلبي حَكياتي"

ميرنا وليد - بيروت - يحتفل اليوم الفنان اللبناني ناجي الأسطا بعيد ميلاده، ورغم صغر سنه علمنا الكثير بفنه وأعطانا دروس بأغانيه أبرزها "تحياتي" التي طرحها هذا العام والتي كانت فعلاً قيمة مضافة الى السوق الفني وحين غنيت يا ناجي "دفعت ثمن دروس عمر وتعلّمت" ثم قلت "تعلّمت ان تعرف تختار صح" .

. نحن بدورنا نؤكد على هذا الأمر فاختيارتك الفنية كلها صح ولا يوجد فيها "ولا غلطة".

وعندما قلت " تعلمت إبرم ضهري دغري وإنسى" فنحن ندرك انك لا ترد الأذية بمثلها وتتعامل مع الاخر بطيبة وحب واخلاق عالية، وعندما غنيت " فَضلو عليي كتير كبير لخَلاني عيد النظر.. بحالي وبأشيا كتير بَدّا إعادة نظَر" ما قد لا يعرفه البعض ان فضلك ايضاً كبير على الكثير من الأشخاص الذين ساعدتهم من دون ان تستعرض ذلك في الاعلام..

في عيد ميلادك "تَحِيّاتي لك ولفنك وعطائك…والله ومن قلبي حَكياتي"