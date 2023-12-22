ميرنا وليد - بيروت - تصدّر فيديو "ما في شي محرز" للممثلة ليليان نمري من مقابلتها مع موقع "الفن" مع الزميل علي صولي التريند عبر مواقع التواصل الإجتماعي، اذ ان ليليان نشرته على صفحتها الخاصة وتداوله الكثير من المتابعين.
وقد علّقت ليليان نمري على الفيديو الذي هو من العرض الأول لفيلم "يانال" بالقول: "اتكلوا عا الله وبس، دخيل إسمه المقسوم ما في منو مهروب، ولو دامت لغيرنا ما وصلتلنا الحياة رضى ونعمة وقناعة وصبر ومجهود وإصرار وحب، ومحبة ومحبة ومحبة، كلو فاني ورايح والخلود لله وحده، عيشوا وحبوا وسامحوا وكلها تُزاد لكم، الحمدلله عا كل نعمة والرب يحميكم يا غاليين".
كانت هذه تفاصيل خبر تصريح ليليان نمري للفن يتصدر مواقع التواصل..ما قالته مؤثر-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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