ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد التواصل الإجتماعي مجموعة مقاطع فييو للفتاة التي إتهمتها الممثلة المصرية هنا الزاهد بإستغلال صوتها من أجل الشهرة.

وإعتبر الجمهور أن صوت الفتاة يشبه صوت هنا بالفعل، ولكن إنقسموا بين من إعتبر أن تصرفها خاطئ، وبين من رأى أنه صوتها بالفعل، وليس أسلوبها للشهرة.

وكانت هنا ق نشرت مقطع فيديو، حذرت من خلاله متابعيها من فتاة تقدّم فيديوهات على منصة "تيك توك" تستغل فيها صوتها، وتطلب من جمهورها أموراً كثيرة.

وشاركت هنا مع متابعيها مقطع فيديو كشفت فيه عن صورة لصفحة الفتاة على "تيك توك"، وقالت: "في بنت على "تيك توك" بتقلّد صوتي وبتستغل ده كتير، والناس مصدقة ده وبيبعتولي إنها بتعمل لايفات على "تيك توك" بصورتي عشان متطلّعش وشّها والناس تصدّق".

وأضافت: "دي مش أنا والموضوع بقى بايخ... الأول ضحكت لما شفت كام فيديو لذيذ ليكي وقولت بتحبّني وبتقلّدني، بعد كدة بقت تستغل ده".

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفوا إلى الفتاة التي حذرت هنا الزاهد الجمهور منها.. تستغل صوتها للفت الأنظار! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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