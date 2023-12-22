بيسان إسماعيل تكشف عن فيديو الـ "Proposal".. وما علاقة نارين بيوتي

ميرنا وليد - بيروت - شاركت البتيوبر السورية بيسان إسماعيل الجمهور مقطع فيديو رومانسي للغاية، كسفت فيه عن الـ Proposal الذي أقامه لها حبيبها محمود ماهر، ووثق اللحظات الجميلة التي عاشاها سوياً.



أما ما لفت نظر الجمهور بشكل أساسي وأثار دهشتهم، كان الشبه الواضح بين تفاصيل فيديو بيسان، والفيديو الذي شاركته سابقاً اليوتيوبر السورية نارين بيوتي والذي كشفه فيه أيضاً عن خطوبتها، من حيث المكان، والزينة التي ملأته، وحتى إختيارها للون الفستان وتصميمه القصير والواسع، حتى بالنسبة لأجواء الحفل، الأمر الذي دفع الجمهور لإتهمام بيسان بتقليد نارين.

وكانت بيسان قد أعلنت خطوبتها على الشاب محمود ماهر وشاركت صورا لها من الخطوبة على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي. فبادر كثر للمباركة لها بهذه الخطوة الجميلة بينما تعرضت لبعض الانتقادات الفارغة من بعض الاشخاص الذين رأوا ان العريس لا زال صغير في السن فكتب أحدهم: "كمية الفرق بين نارين وانتي نارين اختارت واحد كبير وواعي وانتي خترتي ولد ياالله اديش عمرو أقل شي اصبري عليه ليطلعو شواربو" واخر علق: "هي صغيره وهوه صغير احس بس فتره ويقولون انفصلنا"

يذكر ان الثنائي يبلغ من العمر 20 عاماً.