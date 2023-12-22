محمود العسيلي: "شيرين عبد الوهاب بتعافر.. وأتمنى عمل دويتو مع حمزة نمرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد الفنان محمود العسيلي، أن المطربة شيرين عبد الوهاب تعد واحدة من أعظم الأصوات في تاريخ الوطن العربي وليس لها مثيل.

وقال العسيلي، ببرنامج "حبر سري": "شيرين صوت من أعظم الأصوات في تاريخ الوطن العربي وملهاش زي كإمكانيات صوتية، وربنا يوفقها في اختيار الكلام الصح وحفلاتها في جدة كانت مفاجئة".

وتابع: "كل إنسان بيمر بتجارب كتير في حياته وفي ناس بتبقى أهم حاجة بتعافر، وشيرين بتعافر وبترجع، ورجعت".

وعن أزمة حمزة نمرة مع نقابة الموسيقيين، أضاف: "أنا ضد شطب أي حد ومش بحب المنع ولا الشطب وأنا مع حرية الابداع والفن، والفنان بيبقى عنده قضايا يعبر عنها، وأحترم أي فنان يقدم أي حاجة مقتنع بها، ويا ريت أعمل دويتو مع حمزة نمرة وهو فنان كبير جدا".