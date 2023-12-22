شكرا لقرائتكم خبر عن خلدت اسمها باحترافية تمثيلها وتميزها فى الأدوار.. ذكرى رحيل سناء جميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الجمعة، ذكرى رحيل النجمة سناء جميل حيث رحلت عن عالمنا في 22 ديسمبر 2002، ومن النجمات اللاتى دخلت قلوب جميع مشاهديها باحترافية تمثيلها وتميزها في الأدوار التي قدمتها خلال مسيرتها الفنية وما زالت أعمالها باقية حتى الآن هذا ويظل كل محبيها و الجمهور يشاهدون أعمالها.

اسم النجمة سناء جميل الحقيقي ثريا يوسف عطا الله، والتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية، و لم تكن على وفاق مع شقيقها بعد علمه أنها سوف تمتهن التمثيل، ولجأت إلى أستاذها بالمعهد الفنان الراحل زكي طليمات، والذى اختار لها اسم سناء جميل ليكون اسمها الفنى، وساعدها للإقامة في بيت طالبات والانضمام لفرقة المسرح الحديث.

انضمت للعمل مع فرقة "فتوح نشاطي" المسرحية عقب تخرجها من المعهد، وشاركت في أكثر من فيلم خلال فترة الخمسينيات، من بينها "بشرة خير"، و"حرام عليك"، وبدايتها جاءت من خلال دور نفيسة" في فيلم "بداية ونهاية".

قدمت سناء جميل عدد من الأفلام أبرزها "اضحك الصورة تطلع حلوة"، "بلال مؤذن الرسول"، "ومرت الأيام"، "أهل الهوى"، "شياطين الجو"، "لن أبكي أبداً"، "بداية ونهاية"، "فجر يوم جديد"، فيلم "الزوجة الثانية"، فيلم "الشوارع الخلفية"، "توحيدة"، "سواق الهانم"، "السيد كاف"، "الشك يا حبيبي"، "ملائكة الشوارع" وغيرها من الأفلام.

وفى التليفزيون شاركت في مسلسلات "ساكن قصادى"، "اللقاء الأخير"، "ابن سينا"، "حل يرضي جميع الأفراد"، "وعاد النهار"، "الراية البيضا"، "ساكن قصادي"، "خالتي صفية والدير"، "الرقص على سلالم متحركة"، "سور مجرى العيون"، "حصاد الحب"، وكان آخر أعمالها مسلسل "طرح البشر"