شكرا لقرائتكم خبر عن "كمل يومك" مع فادى إبراهيم على إذاعة 9090 بهذا الموعد فى العام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وأعلنت شبكة 9090 برئاسة عبد الفتاح مصطفى عن خريطتها الجديدة للعام الجديد 2024، وذلك عبر برنامج الراديو بيضحك الذى تقدمه الإعلامية فاطمة مصطفى، والتى أكدت أن هناك مفاجآت جديدة خلال العام الجديد، مؤكدة أن الإذاعة تستمر في بث برنامج "كمل يومك".

"كمل يومك" برنامج خفيف يحتوى على فقرات متنوعة عن الموسيقى، ويحتوى على أسئلة للمستمعين ومداخلات، وهو استمرار لبرامج فادى إبراهيم على الإذاعة على مدار السنوات الماضية.