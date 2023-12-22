بعد أشهر قليلة على وضع طفلها الثاني، هل تكون ريهانا حاملاً بطفلها الثالث؟

صدمت ريهانا وحبيبها روكي آساب العالم بمدى سرعة انطلاق علاقتهما في عام ٢٠٢٠ وهما الآن يحاولان تنمية أسرتهما مرة أخرى بعدما أنجبا طفلاً في ايار/مايو ٢٠٢٢. إذ بعد ثمانية أشهر، أعلنت ريهانا أنها حامل مرة أخرى. ثم أنجبت طفلها الثاني سراً في آب/أغسطس ٢٠٢٣ . وهي الآن تريد فتاة بحسب احدث تصريحاتها.

تعرّف الثنائي ريهانا وA$AP الى بعضهما في العام ٢٠١٢ وجمعهما رابط رومانسي منذ في ذلك الوقت تقريبًا وفقًا للصحافة، على الرغم من أنه لم يتم تأكيد ذلك أبدًا.

ثم في نوفمبر ٢٠٢٠ خرجت علاقتهما الى العلن وسرعان ما أنجبا طفلين بعد انفصال ريهانا عن حسن جميل.

غالبًا ما يميل أطفال المحترفين ذوي الأداء العالي إلى اتباع خطاهم في تلك المهنة كما يتضح من عشرات الحالات من الرياضيين والممثلين والمغنيين/ فناني الأداء.

قالت ريهانا إنها منفتحة على الفكرة وستساعد أطفالها في تدريبهم على القيام بذلك من خلال الدعم المالي والاهتمامات والتدريب الصوتي لكنها لن تجبرهم على أيّ أمر لا يرغبون به .

في الوقت الحالي، يبدو أن RZA، الذي يبلغ من العمر عامين فقط، يكره الأضواء بالفعل ويحرص على تجنب هذا النوع من الحياة.

“أعني أن أطفالي سيحصلون على وظيفة يومًا ما، أليس كذلك؟” وأوضحت. “لكن الأمر متروك لهم إذا كانوا يريدون المشاركة. قد يقول أطفالي: “هذا أمر يخصك يا أمي، ابقني خارجًا، لا أريد حتى أن أكون أمام الكاميرا”.

“هذه هي الطريقة التي يتصرف بها RZA الآن. إنه يحب انعكاسه، ولكن في اللحظة التي يراني فيها بهاتفي، يقول: “أنا لا أسليك. لا، لا.”