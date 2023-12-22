عمرو دياب يلتقي جمهور موسم الرياض.. في هذا الموعد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستعد الفنان عمرو دياب، لإحياء حفل غنائي ضمن فعاليات موسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية، وذلك ضمن حفلات ساوند ستورم.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ”بنش مارك”، على انستغرام، تفاصيل حفل عمرو دياب المقرر إقامته 28 ديسمبر، على مسرح أبو بكر سالم، ومن المقرر أن يبدأ حجز التذاكر بدءً من الجمعة 22 ديسمبر، في تمام الساعة 4 مساءً .

عبّر النجم المصري عمرو دياب عن سعادته البالغة بحفله في الرياض بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات مهرجان ساوندستورم الذي يقام ضمن فعاليات موسم الرياض 2023.

ونشر عمرو دياب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” مجموعة من الصور من حفله ضمن فعاليات مهرجان ساوندستورم وقال في تعليقه على الصور: ” من ألحان عمرو دياب الساحرة إلى إيقاعات ريهاب المذهلة، الليلة الماضية في ميدل بيست ساوند ستروم كانت مزيجًا من السحر الموسيقي في أفضل حالاته”.

من جهة أخرى وعلى صعيد الألبوم المنتظر كان الفنان عمرو دياب قد اعلن عن اقتراب موعد طرح ألبومه الجديد والذي يأتي بعنوان ” مكانك”، وبهذا الألبوم يعود الفنان عمرو دياب مجدداً لطرح الألبومات الغنائية بعد آخر ألبومات “يا أنا يا لأ”، والذي تم طرحه عام 2021 وتضمن 11 أغنية منهم ” محسود – عايز أعمل زيك –فاكرني ياحب – ” وأغاني أخرى تعاون فيها عمرو دياب مع عدد من الشعراء والملحنين المتميزين.