الإعلان عن اللائحة القصيرة لجوائز الأوسكار.. تونس والمغرب تتنافسان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة “الأوسكار” عن اللائحة القصيرة في 10 فئات لحفل الأوسكار الـ 96 المقبل.

وسيطر فيلم”Barbie” للمخرجة غريتا غيرفيج عل الجوائز، حيث ترشح على 5 من أصل 10، بما في ذلك أفضل أغنية، والأغنية الأصلية لثلاث مقترحات من بيلي إيليش (“What I Was Made For؟”) ودوا ليبا (“Dance the Night”) ومارك رونسون وأندرو وايت (“I’m Just Ken”)،فيما لم يترشح على جائزة أفضل تصفيف شعر ومكياج.

وتضمنت قائمة الأوسكار فئتي الوثائقيات الطويلة و الأفلام الأجنبية، وكان الحضور العربي لافتاً فيهما، إذ ورد ترشيح فيلم بنات ألفة التونسي وفيلم الكذب الأبيض من المغرب على الفئة الأخيرة، فيما ترشح بنات ألفة بمفرده على فئة الوثائقيات.

فيلم بنات ألفة

بدأ الفيلم مسيرته العالمية بالعرض في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي، وحصد 3 جوائز هي جائزة العين الذهبية مناصفة مع الفيلم المغربي “كذب أبيض”.

كما حصد الفيلم جائزة “السينما الإيجابية”، والتي تمنح للفيلم الطويل الأكثر إيجابية في قائمة الأفلام المترشحة بالمسابقة الرسمية في مهرجان كان السينمائي، وتكافئ هذه الجائزة الفيلم الأكثر تناولاً للسينما كوسيلة لتغيير نظرتنا للعالم وخدمة الأجيال القادمة نحو عالم أكثر إيجابية.

أما الجائزة الثالثة فهي “تنويه خاص” من لجنة جائزة الناقد “فرنسوا شالي” التي تقدمها جمعية فرنسوا شالي منذ 27 سنة، على هامش مهرجان كان من طرف مجموعة من النقاد والصحفيين المختصين في المجال السينمائي.

يذكر أن فيلم “بنات ألفة” عمل وثائقي روائي، يسلط الضوء على الفترة الممتدة من 2010 إلى 2020 بما تحمله من صراعات وتقلبات؛ حيث تنطلق الأحداث من قصة حقيقية لسيدة أربعينية ألفة الحمراوي وهي أم لـ 4 فتيات، انضمت ابنتاها المراهقتان إلى صفوف تنظيم داعش في ليبيا، وقامت كوثر بن هنية بتوثيق الواقع في العام نفسه عبر فيلم وثائقي تم تصويره مع الأم وابنتيها الصغيرتين في منزلهم. وبحثاً عن المسكوت عنه في القصة، مزجت كوثر بين الفيلم الوثائقي وبين القصة المتخيلة، لتظهر السيدة ألفة، وبنفس الوقت تظهر الفنانة هند صبري بشخصيتها، ليبدو شريط السينما وكأن فيلماً صنع كواليس الفيلم الأصلي، وما بينهما مشاهد تكشف حقيقة اللغز الذي حير الجميع وقت حدوث الواقعة، وهو كيف تجتمع كل هذه التناقضات في أسرة واحدة بنفس الوقت؟

الإجابة على السؤال جاءت عبر المشاهد المتقاطعة ما بين ألفة المتخيلة وتجسدها هند صبري، وبين الشخصية الحقيقية التي وثقت شهادتها في الفيلم الوثائقي، فالحوار المزدوج يدق ناقوس خطر للآباء حول التهديدات التي تحيق بفلذات أكبادهم، وكيف يمكن إنقاذ مستقبلهم وسط هذه الظروف القاسية لمجتمع يعاني من الفقر والحرمان والتشتت.

الفيلم من إخراج وتأليف كوثر بن هنية، وإنتاج حبيب عطية ونديم شيخ روحه، وتجسد النجمة هند صبري شخصية “ألفة” ضمن أحداثه، يشاركها كل من نور القروي وإشراق مطر في دوري «رحمة» و«غفران»، كما يشارك أبطال الواقعة الحقيقية في الفيلم ألفة الحمروني وابنتيها آية وتيسير الشيخاوي.

فيلم كذب أبيض

حصدت مخرجة الفيلم أسماء المدير مؤخراً النجمة الذهبية في المهرجان الدولي للفيلم في مراكش، وهي المرة الأولى التي يفوز فيها فيلم مغربي بالجائزة الكبرى للمهرجان الذي بدأ دورته العشرين .

وتستكشف المخرجة البالغة 32 عاماً في هذا الفيلم الوثائقي ماضياً مجهولاً لعائلتها. وفي هذه القصة تزور أسماء منزل والديها في الدار البيضاء لمساعدتهما على الانتقال إلى منزل آخر. ومع بدئها فرز الأغراض التي كانت تملكها خلال طفولتها، عثرت على صورة جعلتها تبدأ التساؤل عن الأكاذيب الصغيرة التي أخبرتها بها عائلتها.

وقد تمكن الفيلم، الذي تلعب أسماء بطولته من تحقيق توازن بين البُعدين الشخصي والتاريخي بشكل متقن، مما جعل تأثيرها على الجمهور أكبر وأكثر تأثيراً.