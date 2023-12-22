جائزة فخرية للمخرج سكورسيزي عن مجمل مسيرته.. في مهرجان برلين السينمائي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت إدارة مهرجان برلين السينمائي عن تكريم المخرج الأميركي مارتن سكورسيزي بجائزة عن مجمل مسيرته السينمائية، وذلك خلال دورته المقبلة المرتقبة في شباط/فبراير من العام المقبل.

ونشرت الصفحة الخاصة بالمهرجان على إنستغرام، صورة للمخرج مارتن سكورسيزي وأرفقتها بتعليق مطوّل، جاء فيه: “الدورة السابعة والسبعون لمهرجان برلين السينمائي الدولي، ستمنح المخرج والمنتج وكاتب السيناريو الأمريكي مارتن سكورسيزي جائزة الدب الذهبي التكريمية، عن مجمل مسيرته المهنية، في حفل توزيع الجوائز في قصر برليناله في 20 فبراير 2024”.

وجاء أيضاً في النص، عن لسان ثنائي مديري مهرجان برلين السينمائي الدولي: ماريت ريسنبيك، وكارلو شاتريان: “إن مارتن سكورسيزي نموذج لا يضاهَى، أفلامه رافقت تاريخنا كمشاهدين وبشر، شخصياته عاشت وتطورت داخلنا، رؤيته للتاريخ والإنسانية ساعدتنا على فهم واستجواب مَن نحن، ومِن أين نأتي.. إنه من دواعي سرورنا الترحيب مرة أخرى بصديق جيد للمهرجان، وتقديم أرفع جائزة تكريمية له”.

كما أضاف النص: “منذ السبعينيات، كان المخرج الحاصل على جائزة الأوسكار، واحداً من أكثر صانعي الأفلام تأثيراً في عالم السينما.. تتضمن أعمال المخرج الأمريكي الإيطالي ذي الأصول الصقلية وحدها أكثر من 70 فيلماً.. العديد من أعماله كتبتْ تاريخ السينما، وتنوّع إنتاجه فريد”.

وخُتم التعليق بما يلي: “يرتبط مارتن سكورسيزي بالمهرجان من خلال عرض العديد من أفلامه- بما في ذلك فيلم الحفل الرائع “Shine a Light” عن فرقة الروك الشهيرة The Rolling Stones، الذي افتتح مهرجان برلين السينمائي في عام 2008.. بالإضافة إلى ذلك، دعمت “مؤسسة الفيلم” بعض الأعمال الكلاسيكية في المهرجان، وعُرض أول معرض في العالم عن المخرج من قِبل دويتشه كينيماتيك من يناير إلى مايو 2013″.

مارتن سكورسيزي هو مخرج ومنتج وكاتب سيناريو سينمائي وُلد في 17 نوفمبر 1942، واشتهر بأفلامه القوية والمؤثرة التي تتناول في أغلبها مواضيع معقّدة وعميقة.

ومن أشهر أعماله: “Taxi Driver”، و”Raging Bull”، و”Goodfellas”، و”Casino”، و”The Departed”، و”Shutter Island”، و”The Wolf of Wall Street” وغيرها.. يُعتبر من بين أعظم المخرجين في تاريخ السينما؛ حيث فاز بجوائز متعددة، من بينها جوائز أوسكار عدة مرات.

وكانت الإدارة القائمة على مهرجان برلين السينمائي الدولي قد أعلنت اختيار الممثلة والمخرجة والمنتجة الكينية المكسيكية ومؤلفة الكتب، لوبيتا نيونغو، في منصب رئيس لجنة التحكيم الدولية للمهرجان، بنسخته الرابعة والسبعين، والمقرر إقامته في الفترة من 15 إلى 25 فبراير 2024.

جاء الإعلان من خلال مشاركة صورة لوبيتا على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام الخاص بالمهرجان، مصحوباً بتعليق جاء فيه: “يسعدنا أن نعلن عن رئيسة لجنة التحكيم الدولية في مهرجان برلين السينمائي الدولي الرابع والسبعين، لوبيتا نيونغو!”.. وقالت نيونغو في ردها على الاختيار الواقع عليها من قِبَل إدارة المهرجان: “يشرّفني بشدة أن أكون رئيسة للجنة التحكيم الدولية لمهرجان برلين السينمائي الدولي.. إنني أتطلع إلى الاحتفال وتقدير العمل المتميز لصانعي الأفلام من جميع أنحاء العالم”.