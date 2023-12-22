محمد حماقي نجم حفل كأس السوبر المصري في الإمارات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن احياء الفنان محمد حماقي الحفل الختامي لبطولة كأس السوبر المصري بالإمارات والتي تم الإعلان عن إقامتها يوم 28 ديسمبر الجاري.

ونشر الحساب الرسمي لـ”مجلس أبو ظبي الرياضي” على “X – تويتر سابقًا” البوستر الخاص بالحفل معلقًا عليه بمنشور جاء فيه: “النجم محمد حماقي يحيي حفل كأس السوبر المصري يوم 28 ديسمبر في ستاد محمد بن زايد في أبوظبي”.

يُذكر أن الفنان محمد حماقي كان قد شارك مؤتمر “xp music” والذي أقُيم بمدينة الرياض خلال الفترة الماضية، ومن خلال جلسة حوارية وجه الفنان محمد حماقي نصيحة للمغنين الشباب والذين يسعون لدخول المجال الفني بأن تكون لهم شخصية مستقلة، مؤكداً بأن الفنان “براند” بمفرده ولا ينجرف وراء متطلبات السوق.

كما حذر الفنان محمد حماقي الفنانين الشباب بألا يكونوا مثل “السوبر ماركت” ولا يقدمون كل شيء بداخلهم والذي يختلف عن بعضه، مؤكداً بأن كل فنان عليه أن يكون لديه نوع فن خاص به ولا ينجرف وراء ما يطلبه السوق من أنواع أغانٍ فلابد أن تكون للمطرب شخصية خاصة به، مضيفًا من خلال توجيه النصيحة للشباب بأن كل لون غنائي ناجح لابد وأن يبدأ بفكرة صغيرة، وعلى كل فنان ببداية مشواره أن يُتابع النجاح منذ تكوينه في البداية.

وعلى جانب أخر في منتصف الشهر الماضي أعلن الفنان محمد حماقي عن تأجيل جولة حفلاته الغنائية في أمريكا الشمالية والتي كان من المقرر إقامتها في الفترة من 22 فبراير إلى 3 مارس 2024، نظراً للأحداث الإنسانية التي تمر بها المنطقة العربية خلال الفترة الحالية كما أعلن بأن من حق جمهوره حق استرداد قيمة التذاكر أو الاحتفاظ بها لحين الإعلان عن الموعد الجديد.