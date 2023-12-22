هنا شيحة تكشف سبب غياب شقيقتها حلا عن مهرجان الجونة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة هنا شيحة عن سر غياب شقيقتها حلا عن حضو مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة، والتي اختتمت فعاليتها مساء الخميس.

وقالت هنا شيحة في تصريحات لبرنامج et بالعربي أن السبب وراء غياب حلا عن التواجد في “الجونة السينمائي”، هو انشغالها بتصوير عمل فني جديد ستخوض به السباق الرمضاني.

من جانبها أعربت هنا شيحة عن سعادتها بدورة مهرجان الجونة السينمائي هذا العام، ومن الفعاليات التي أقيمت على هامش المهرجان.

وفي وقت سابق، أعلنت الفنانة حلا شيحة بشكل رسمي عن خوضها سباق المسلسلات المصرية لموسم رمضان 2024 من خلال مسلسل امبراطورية ميم الذي يشارك في بطولته الفنان خالد النبوي إلى جانب ابنه نور النبوي للمرة الثانية.

ونشرت حلا شيحة عبر حسابها الرسمي بموقع إنستغرام من خلال خاصية ستوري، صورة لسيناريو العمل، وعلقت عليه، قائلة: “امبراطورية ميم “، ومن المقرر عرض العمل ضمن سباق مسلسلات رمضان 2024.

قدمت الفنانة حلا شيحة اعتذاراً لجميع فناني مصر؛ وعلى رأسهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية؛ عن التصريحات التي تداولتها وسائل الإعلام المختلفة؛ خلال الفترة الماضية وتم ترويجها بطريقة خاطئة؛ مؤكدة أنها تكن كل الاحترام والتقدير لجميع فناني مصر.

واختتمت حلا حديثها؛ أن الفن سيظل رسالة سامية وحقيقية ومؤثرة؛ نستهدف من خلالها وجدان كل مشاهد؛ وستظل مصر بفنها وفنانيها القوة الناعمة بالوطن العربي بحسب ما جاء في بيان رسمي من النقابة.