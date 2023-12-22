دكتورة يومي تحتفل بعيد ميلادها برفقة أطفال الميتم.. فيديو مؤثر للغاية

ميرنا وليد - بيروت - شاركت اليوتيوبر وعارضة الأزياء اللبنانية الدكتوري يومي الجمهور مقطع فيديو مؤثر للغاية وثقت من خلاله إحتفالها بعيد ميلادهل، برفقة الأطفال في الميتم.



ويبدو أنها عادة سنوية عن يومي، التي تفضل أن تقضي هذه اليوم، برفقة الأطفال، حيث أن الميتم هو المكان الذي ترعرعت به، وتربت فيه.

واحتفلت الدكتورة يومي بعيد ميلادها ناشرة عدداً من الصور من إطلالتها التي اختارت لها فستاناً أحمر بلا حمالتي كتفين وبلون فاقع وصاندالاً عالي الكعب وحقيبة يد صغيرة.

وكان لافتاً أن قال الحلوى لم يتم غرز فيه سوى شمعة واحدة ربما لم ترد يومي أن تكشف عن عمرها في هذه الصور وأرفقتها بتعليق :"أحتفل بعيد ميلادي في جزر المالديف".

وقد تساءل العديد من المتابعين حول عمرها الحقيقي الذي لم تكشف عنه، وبنظرة سريعة على محرك البحث فإن أغلب النتائج أكدت أن يمنى خوري مولودة عام 1986 وفي شهر أيلول أي أن عمرها يبلغ 37 عاماً.